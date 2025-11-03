Die besten TV-Tipps für Montag, den 3. November 2025

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Im Schatten, Krimi Ein Amoklauf erschüttert einen Supermarkt. Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) ist noch vor dem SEK vor Ort und nimmt den Täter in Militäruniform ins Visier. Als sie ihn stellt, nimmt er sich das Leben. Einziges Opfer ist der IT-Spezialist Malik Otark (Behrad Beh Nezhad). War er Zufallsopfer oder gezieltes Ziel? Die Ermittlungen führen Sarah in eine nahegelegene Bundeswehrkaserne.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und das große Vergessen, Doku Die Diagnose Demenz trifft Erkrankte und Angehörige gleichermaßen schwer. Eckart von Hirschhausen begibt sich auf eine persönliche Spurensuche. Auch in seiner Familie gibt es Fälle, und er fürchtet selbst, betroffen zu sein - wie Millionen Deutsche. In zwei Folgen beleuchtet er, was hinter der Krankheit steckt, spricht mit Betroffenen, Angehörigen und Pflegenden und diskutiert mit Forschenden über aktuelle Therapie- und Präventionsmöglichkeiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Tausend Zeilen, Mediensatire Der freie Journalist Juan Romero (Elyas M'Barek) stößt auf Ungereimtheiten in einem gefeierten Artikel des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius (Jonas Nay). Die Chefredaktion des Magazins "Chronik" stellt sich hinter ihren Starautor und ignoriert Romeros Zweifel. Zu viel Prestige steht auf dem Spiel. Doch Romero lässt nicht locker und geht mit seiner Recherche bis an seine Grenzen - und darüber hinaus.

20:15 Uhr, kabel eins, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, Superheldenaction Peter Parker (Andrew Garfield) versucht, als Spider-Man die Menschen in New York zu schützen und gleichzeitig seine Beziehung zu Gwen Stacy (Emma Stone) zu retten. Die Lage spitzt sich zu, als der Oscorp-Techniker Max Dillon (Jamie Foxx) nach einem Unfall zu Electro wird und Chaos stiftet. Peters Freund Harry Osborne (Dane DeHaan) erfährt, dass er todkrank ist, und übernimmt zunehmend die dunklen Züge seines Vaters.

22:05 Uhr, Sat.1, Dieses bescheuerte Herz, Tragikomödie Dr. Reinhard (Uwe Preuss) hat genug von den Eskapaden seines sorglosen Sohns Lenny (Elyas M'Barek). Er zwingt ihn, Verantwortung zu übernehmen und sich um den 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) zu kümmern, der an einem schweren Herzfehler leidet und nur begrenzte Zeit hat.