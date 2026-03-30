Die besten TV-Tipps für Montag, den 30. März 2026

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Dominiks Geheimnis, Krimi An einem Frühlingsmorgen wird in der Nähe des Flensburger Hafens ein schmutziger Zettel mit einer Nachricht auf dem Gehweg gefunden. Es handelt sich um den Hilferuf eines Jungen. Der 15-jährige Dominik Wiesner (Levi Kirchhoff) war vor einigen Monaten von seiner Mutter Rosalie (Katrin Wichmann) als vermisst gemeldet worden. Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team hatten die Ermittlungen damals eingestellt, nachdem ein Abschiedsbrief aufgetaucht war. Deshalb gingen sie davon aus, dass der Jugendliche keinem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sondern freiwillig von zu Hause fortlief.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Fei Schäfer will mit ihrem Start-up YOGITIER Kinder zu mehr Bewegung und innerer Ausgeglichenheit anregen. Ihre Yogamatten aus Naturkautschuk sind kindgerecht gestaltet, rutschfest und waschmaschinengeeignet. Dazu gibt es ein Memory-Spiel mit Yogaübungen. Die zweifache Mutter sucht Unterstützung für den nächsten Wachstumsschritt und bietet 10 Prozent ihrer Firmenanteile für 100.000 Euro an. Ob sie die Löwen mit ihrer Idee überzeugen kann?

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow In der finalen Folge von "Promis unter Palmen" kämpfen fünf Stars um den Sieg. In den vergangenen Wochen haben die Promis gemeinsam Geld für den Jackpot erspielt. Wer geht auch im Staffel-Finale für Geld an seine Grenzen und lässt den Jackpot weiter anwachsen? Wer landet am Ende auf dem Siegertreppchen? Und wer nimmt das Preisgeld samt goldener Kokosnuss mit nach Hause?

20:15 Uhr, kabel eins, Atemlos - Gefährliche Wahrheit, Actionthriller Durch einen Zufall entdeckt der Teenager Nathan (Taylor Lautner), dass er als Kind als vermisst gemeldet war. Aufgewachsen ist er bei fremden Menschen, weil sein leiblicher Vater ein mächtiges Geheimnis hütet, das Nathan in Lebensgefahr bringt. Schon bald sind ihm nicht nur die CIA, sondern auch ein skrupelloser Waffenhändler auf den Fersen. Gemeinsam mit seiner Schulkameradin Karen (Lily Collins) bleibt ihm nur die Flucht.

22:15 Uhr, ZDF, Jussi Adler-Olsen: Verheißung, Thriller Der rätselhafte Tod einer Schülerin auf Bornholm bringt den zuständigen Ermittler an den Rand des Wahnsinns. Jahre später ist er überzeugt, dass nur sein alter Freund Carl Mørck (Ulrich Thomsen) den Fall noch aufklären kann. Immer wieder versucht er, Carl in dessen Sonderdezernat Q in Kopenhagen zu erreichen, doch der reagiert nicht. Erst anlässlich der Pensionierung seines früheren Kollegen schickt Carl seine Assistentin Rose (Sofie Torp) nach Bornholm. Doch da ist es bereits zu spät: Eine tragische Verzweiflungstat nimmt ihren Lauf.