Die besten TV-Tipps für Montag, den 30. September 2024

Alles Gute zum Geburtstag, "Bauer sucht Frau"! Die beliebte TV-Romanze mit Inka Bause feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Jahr für Jahr sorgt der RTL-Erfolg für große Emotionen und glückliche Beziehungen: Beim traditionellen Scheunenfest werden die ersten schüchternen Blicke ausgetauscht, während die Herzen in der Hofwoche schneller schlagen - und für einige Kandidat:innen wurde "Bauer sucht Frau" sogar zum Weg ins große Liebesglück.

In einem Kanal nahe der dänischen Grenze wird eine Frauenleiche entdeckt. Der Mord weist das gleiche Muster auf wie drei andere Fälle zuvor. Diese Methode nutzte auch der verurteilte Serienmörder Rudi Butscher (Nicholas Ofczarek). Ist der inhaftierte Butscher womöglich unschuldig, oder hat ein Nachahmungstäter sein Werk fortgesetzt? Das BKA entsendet die Sonderermittlerin und Fallanalystin Gloria Acheampong (Thelma Buabeng), um gemeinsam mit dem örtlichen Polizeiobermeister Pieper Olsen (Artjom Gilz) die Mordserie aufzuklären.

Investorin Judith Williams tritt stilecht in High Heels kräftig in die Pedale - beim Pitch von ROLLERBACK! Die Gründer Andreas Tscheinig und Josef Bogenschütz haben eine spezielle Rückenstütze fürs Fahrrad entwickelt. Diese soll das Radfahren ergonomischer machen und gleichzeitig für eine bessere Kraftübertragung sorgen. Als leidenschaftliche Radfahrerin testet Judith das Produkt ausführlich und lässt sich von den integrierten Rollen eine Rückenmassage verpassen. Werden sie und die anderen Investoren Potenzial im Produkt sehen? Oder wird der Weg zu einem Investment für die Gründer hart?

20:15 Uhr, Das Erste, Das Ende der Insekten?, Doku

"Tatort"-Star Maria Furtwängler ist seit ihrer Kindheit eine leidenschaftliche Insektenliebhaberin. Schon als Kind verbrachte sie ihre Sommer an bayerischen Seen, rettete Bienen vor dem Ertrinken und baute ihnen kleine Krankenhäuser aus Blättern, um sie zu pflegen. Ihre Faszination für die kleinen Krabbeltiere hat sie nie losgelassen. In dieser Dokumentation begibt sich die promovierte Medizinerin Furtwängler als engagierte Anwältin der Insekten auf eine aufrüttelnde Expedition für "Erlebnis Erde".