Die besten TV-Tipps für Montag, den 31. August 2026

20:15 Uhr, ARD, Land unter Druck – 50 Stimmen aus dem Volk, Doku

Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin war ein mobiles Studio unterwegs und hat mit 50 Menschen gesprochen – von Prominenten wie Franziska van Almsick bis zu Bürgermeisterinnen und Unternehmern.

20:15 Uhr, ZDF, Fang mich doch!, Fernsehfilm

Ein chronisch pleiter Hochstapler wird zum Finanzvorstand der Kita seiner Tochter gewählt und greift beherzt ins gut gefüllte Kitakonto, um seiner erkrankten Tochter zu helfen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Günther Jauch fordert neue Kandidat*innen mit kniffligen Wissensfragen heraus – der Klassiker unter den Quizshows.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom

Georgie kämpft mit der Steuererklärung für seine Werkstatt, während Mary bei den Finanzen der Familie einen cleveren, aber riskanten Trick findet.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Dokusoap

Thorsten Legat gerät ins Straucheln, während sich die Promis zwischen Sparzwang, Siegeswillen und Werten entscheiden müssen.