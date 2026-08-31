Die besten TV-Tipps für Montag, den 31. August 2026
20:15 Uhr, ARD, Land unter Druck – 50 Stimmen aus dem Volk, Doku
Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin war ein mobiles Studio unterwegs und hat mit 50 Menschen gesprochen – von Prominenten wie Franziska van Almsick bis zu Bürgermeisterinnen und Unternehmern.
20:15 Uhr, ZDF, Fang mich doch!, Fernsehfilm
Ein chronisch pleiter Hochstapler wird zum Finanzvorstand der Kita seiner Tochter gewählt und greift beherzt ins gut gefüllte Kitakonto, um seiner erkrankten Tochter zu helfen.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow
Günther Jauch fordert neue Kandidat*innen mit kniffligen Wissensfragen heraus – der Klassiker unter den Quizshows.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom
Georgie kämpft mit der Steuererklärung für seine Werkstatt, während Mary bei den Finanzen der Familie einen cleveren, aber riskanten Trick findet.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Dokusoap
Thorsten Legat gerät ins Straucheln, während sich die Promis zwischen Sparzwang, Siegeswillen und Werten entscheiden müssen.
20:15 Uhr, kabel eins, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Actionfilm
Ein straffälliger Autonarr zieht zu seinem in Tokio stationierten Vater und gerät dort in die Welt der illegalen Drift-Rennen.
20:15 Uhr, arte, Schieß, solange du kannst, Spielfilm
Ein erfahrener Kapitän lässt sich von einem wohlhabenden Geschäftsmann auf einen scheinbar lukrativen, aber hochriskanten Auftrag ein.
20:15 Uhr, 3sat, Faszination Wasser: Palau – Inselwelten des Pazifiks, Doku
„Terra X“-Moderator Uli Kunz entdeckt verborgene Seen mit bizarren Tieren und erforscht geheimnisvolle Kriegswracks im Pazifik.
20:15 Uhr, ORF1 , Liebe bringt alles ins Rollen, Liebeskomödie
Belgische Romantikkomödie über turbulente Verwicklungen im Namen der Liebe.
20:15 Uhr, ORF2, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Dateshow
Die Kult-Datingshow feiert ihr 30-jähriges Jubiläum mit neuen Folgen aus Österreichs Landen.
21:00 Uhr, ARD, Hart aber fair, Politik-Talk
Vor den Ost-Wahlen diskutieren u. a. Sänger Jan „Monchi“ Gorkow, RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome und Historikerin Hedwig Richter über den Frust im Land.
21:00 Uhr, ORF2, Sommergespräche 2026, Polit-Gespräch
Simone Stribl spricht mit ÖVP-Chef Christian Stocker im traditionellen Sommerinterview.
21:55 Uhr, ProSieben, Ted, Sitcom
Blaire steckt nach einem heftigen Streit in einer handfesten Beziehungskrise – Trost findet sie bei romantischen Komödien.
22:05 Uhr, ORF1, Vorstadtweiber, Comedyserie
Die beliebte österreichische Erfolgsserie um vier Frauen aus der Wiener Vorstadt – gleich zwei Folgen am Stück.
22:15 Uhr, ZDF, The Silent Hour, Thriller
Ein hörgeschädigter Polizist wird zur letzten Hoffnung einer gehörlosen Mordzeugin – während ein Verräter in den eigenen Reihen mit den Kriminellen kooperiert.
22:15 Uhr, kabel eins, Resident Evil: Extinction, Horror/Action
Nach der Ausbreitung des T-Virus macht sich Alice mit Mitstreitern auf den Weg zu einem der letzten sicheren Orte – Alaska.
22:30 Uhr, HR, Tatort: Unter Gärtnern, Krimi
Thiel und Boerne ermitteln in einer idyllischen Münsteraner Schrebergartenanlage, ob eine ältere Dame wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist.
22:30 Uhr, ORF2 , Tom Hanks – Ein ganz normaler Held, Künstlerporträt
Dokumentarisches Porträt über einen der beliebtesten Hollywood-Schauspieler.
22:50 Uhr, ARD, Game of Drones, Doku
Über die zunehmenden drohnenbedingten Störfälle an deutschen Flughäfen, ausgelöst u. a. durch den Vorfall in München im Oktober 2025.
23:20 Uhr, arte, Letzte Sommer in Sanary, Doku
Über das südfranzösische Exil-Zentrum deutschsprachiger Schriftsteller nach 1933, u. a. Thomas und Heinrich Mann sowie Lion Feuchtwanger.
23:25 Uhr, ORF2, Inferno, Thriller
Tom Hanks als Robert Langdon auf der Jagd nach einem tödlichen Virus, das die halbe Menschheit auslöschen soll.
23:35 Uhr, ARD, SUDO – Vom Schüler zum Darknet-Boss, Doku-Drama
Ein niederbayerischer Außenseiter baut im Netz eine anonyme Darknet-Identität auf und steigt zum gefürchteten Hacker auf.
23:45 Uhr, RBB, Tatort: Hubertys Rache, Krimi
Ballauf und Schenk ermitteln im Kölner Tatort um einen toten Schiffstechniker, der kurz vor seinem Tod in eine Auseinandersetzung verwickelt war.