Die besten TV-Tipps für Montag, den 31. März 2025

Joon Rostami (Altamasch Noor) hält sich erneut illegal im Land und soll von der Bundespolizei abgeschoben werden. Doch er weigert sich. In einem Gerangel gelingt es ihm, die Waffe von Polizist Orbach (Maximilian Brückner) an sich zu reißen. Erst als Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) eintrifft, beruhigt sich die Situation, und Joon lässt die Waffe sinken. Doch die junge Polizistin Mona (Rocío Luz) missversteht die Bewegung - sie glaubt, dass er schießen will, und feuert aus Notwehr. Vor den Augen aller Anwesenden stirbt Joon. Die Ermittler befragen Zeugen: Wer war Rostami? Wie kam es zum Handgemenge? Und wo ist seine Familie?

20:15 Uhr, Das Erste, 75 Jahre. Fürs Erste!, Doku

In der temporeichen Jubiläumsdokumentation wirft "tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner einen Blick auf 75 Jahre öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Große Namen wie Maren Kroymann, Lars Eidinger und Reinhold Beckmann erinnern an unvergessliche TV-Momente - von legendären Shows über packende Sportereignisse bis hin zu journalistischen Meilensteinen. Zudem gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen der ARD: Wie entsteht die "tagesschau"? Wie berichtet das Hauptstadtstudio über die Politik in Berlin?