Die besten TV-Tipps für Montag, den 31. Oktober

22:15 Uhr, ZDF, Vigil - Tod auf hoher See, Krimiserie

Amy Silva (Suranne Jones) ermittelt an Bord eines Atom-U-Boots in einem Mordfall. Es gibt bereits mehrere Verdächtige und zwei weitere Tote: eine junge Frau an Land, die Köchin der "Vigil" auf dem Boot. Teile des Atom-U-Bootes wurden mit einem tödlichen Gift verseucht und sind Sperrzone. Es muss jemand an Bord sein, der die Mission sabotiert. Amy wagt eine gefährliche Mission, an deren Ende sie selbst in tödliche Gefahr gerät.