Die besten TV-Tipps für Montag, den 4. August 2025

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss - Liebeswut, Krimi

Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) entdeckt auf dem Nachhauseweg mitten in der Nacht die schwer verletzte Corinna Gerster (Brigitte Zeh) am Straßenrand. Sie wurde offenbar Opfer eines Angriffs. Während Corinna im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, merken Nora und ihr Kollege Ben Salawi (Camill Jammal), dass Corinnas Mann Thomas und Tochter Annie verschwunden sind. Recherchen ergeben, dass Corinna und ihre Tochter vor zwei Monaten in einem Lübecker Frauenhaus Zuflucht gesucht hatten - sie war also häuslicher Gewalt ausgesetzt. Steckt hinter dem Ganzen ein Familiendrama?