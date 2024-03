Die besten TV-Tipps für Montag, den 4. März 2024

20:15 Uhr, ONE, Kaltfront, Drama

Die ehemalige Gefängnisinsassin Judith (Jenny Schily) war einst in den Überfall auf die Privatbank Roloffs involviert. Der junge Jan (Leonard Carow) erkennt in ihr die Frau, die damals seinen Vater, einen Sicherheitsbeamten in der Bank, erschossen hat. Jan sucht Kontakt zu David Roloffs (Christoph Bach), dem Sohn des Bankiers, der ebenfalls seinen Vater bei dem misslungenen Raubüberfall und der folgenden Geiselnahme verlor. David kämpft mit eigenen Dämonen: Seine Mutter sinnt auf Rache an Judith für den Tod ihres Mannes. Doch je tiefer David in den Fall eintaucht, desto mehr zweifelt er an Judiths Schuld.