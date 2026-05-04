Die besten TV-Tipps für Montag, den 4. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Das Lehrerzimmer, Drama Carla Nowak (Leonie Benesch) ist eine junge, engagierte Lehrerin. Ihr Start an einem Gymnasium wirkt zunächst ideal. Die Siebtklässler mögen sie, und sie hört zu, wenn es um ihre Sorgen geht. Doch als in der Klasse Geld verschwindet, fühlt sich das Kollegium zum Handeln gezwungen. Während die Lehrerschaft auf harte Maßnahmen setzt, will Carla am Vertrauen festhalten. Als Kollegen beginnen, Schüler zu durchsuchen, ist sie entsetzt. Die Lage spitzt sich weiter zu, als ein Junge ins Visier gerät.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und die Deepfake-Mafia, Doku Täuschend echte Deepfakes, organisierter Internetbetrug und eine kaum noch überschaubare Kontrolle über persönliche Daten: Diese neue Dokumentation deckt ein kriminelles Netzwerk auf, das gezielt mit der Gesundheit und dem Vertrauen von Menschen arbeitet. In einer aufwendigen investigativen Recherche verfolgt Eckart von Hirschhausen die Spuren einer weltweit agierenden Betrugsindustrie und macht die Strukturen internationaler Datenhändler sichtbar. Im Mittelpunkt stehen tausende Fälle von Verbrauchern, die durch realistisch wirkende, KI-erstellte Werbevideos dazu gebracht wurden, angebliche Gesundheitsprodukte zu kaufen.

20:15 Uhr, Sat.1, Kommissar Rex: Tod im Rampenlicht, Krimireihe Max (Maximilian Brückner), Felix (Ferdinand Seebacher) und Rex verfolgen eine Gruppe raffinierter Diamantendiebe. Um den nächsten geplanten Raub zu verhindern, ermittelt Max undercover. Er arbeitet als Teil eines Sicherheitsteams bei einer Abendveranstaltung. Als Rex scheinbar irrtümlich einen Sprengstoffalarm auslöst, muss Max ihn zur Kontrolle begleiten. Einen Tag später wird eine junge Frau tot am Donaukanal entdeckt.

20:15 Uhr, Sat.1, Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Animation Der zwölfjährige Gru hat nur ein Ziel: Er will der größte Bösewicht der Welt werden. Unterstützt wird er von seinen treuen Minions, die ihm bei jedem Plan helfen. Als er sich mit einer Bande Superschurken anlegt, müssen die gelben Helfer beweisen, dass sie mehr können, als nur Chaos zu stiften.

20:15 Uhr, RTL, Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens, Rateshow In dieser Show wird geschätzt, gelacht und spontan reagiert. Eine einzelne Person tritt gegen 200 Menschen im Studio an. Im Zentrum stehen überraschende Schätzfragen, schräge Fun Facts und viel Bauchgefühl statt nüchterner Fakten. Wer mit seiner Einschätzung näher an der Wahrheit liegt als die große Runde, gewinnt 10.000 Euro. Doch gelingt es am Ende wirklich jemandem, die "Weisheit der Vielen" zu bezwingen?