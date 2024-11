Die besten TV-Tipps für Montag, den 4. November 2024

Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall, bei dem ein Wachmann erschossen wird. Ermittlerin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) wird persönlich betroffen, da sie die flüchtige Kollegin des Opfers aus der Vergangenheit kennt. Nora und Judith (Alice Dwyer), die in den Fall verwickelte Wachfrau, waren einst gemeinsam auf der Polizeischule und pflegten eine Freundschaft, doch ihre Wege trennten sich im Laufe der Zeit.

Ein neuer kulinarischer Wettbewerb entfacht den Ehrgeiz! Nach zehn Ausgaben des Wettstreits ohne eindeutigen Sieger wittern nun auch Spitzenköche außerhalb Hamburgs ihre Chance. Der erste Herausforderer für Tim Mälzer ist der Wiener Koch Lukas Mraz, der für seine unkonventionelle Küche und zwei Michelin-Sterne bekannt ist. Gemeinsam eröffnen sie wieder einen temporären Lieferservice an der Hamburger Außenalster. Mit anonymen Tipps versehen, kreieren beide Köche in jeder Runde neue Gerichte, die sie anschließend persönlich ausliefern - allerdings bleibt die Identität der Besteller bis zur Übergabe geheim.

20:15 Uhr, Das Erste, US-Wahl 2024: Wirklich nochmal Trump, Amerika?, Doku

Am 5. November 2024 stehen die USA vor einer wegweisenden Wahl: Kann Kamala Harris als erste Frau in das Amt der Präsidentin einziehen, oder wird Donald Trump ein politisches Comeback feiern? Welche Auswirkungen hätte Trumps Rückkehr ins Weiße Haus für die USA, die internationale Gemeinschaft und insbesondere für Deutschland? In "Wirklich nochmal Trump, Amerika?" erkunden Ingo Zamperoni und Filmemacherin Birgit Wärnke ein Land, das tiefer gespalten und polarisierter wirkt als je zuvor.