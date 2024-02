Die besten TV-Tipps für Montag, den 5. Februar 2024

20:15 Uhr, ZDF, Tod in Mombasa, Krimi

Der deutsche Fotoreporter Moritz Wagner (Heino Ferch) erhält einen Anruf aus Kenia. Der kenianische Ermittler Lomboto (Errol Trotman-Harewood) erklärt Moritz, dass Farrah (Dayan Kodua) tot aus ihrem in einem See versunkenen Wagen geborgen wurde. Ohne zu zögern, kehrt Moritz in seine alte Wahlheimat Kenia zurück, um Farrahs rätselhaften Tod aufzuklären. Dabei stößt er auf einen großen Skandal, der vertuscht werden sollte. Was wusste Farrah, und warum musste sie sterben?