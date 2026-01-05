Die besten TV-Tipps für Montag, den 5. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Morden im Norden: Weil du böse bist, Krimi Nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund Patrick Holthusen (Valentino Dalle Mura) verschwindet die 25-jährige Anja Liebke (Valerie Stoll) spurlos. Auf dem Familienboot stößt die Polizei auf ein blutverschmiertes Anglermesser mit Patricks Initialen - und auf so viele Blutspuren, dass zunächst von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird. Dennoch endet der Prozess überraschend mit einem Freispruch. Dank des Alibis seiner Halbschwester Kristina (Elsa Langnäse) verlässt Patrick den Gerichtssaal als freier Mann. Zwei Jahre später werden Anjas sterbliche Überreste an der Küste entdeckt.

20:15 Uhr, Sat.1, Wochenendrebellen, Familiendramödie Um zu verhindern, dass sein Sohn Jason (Cecilio Andresen), der im Autismus-Spektrum lebt, auf eine Förderschule wechseln muss, geht Mirco (Florian David Fitz) einen ungewöhnlichen Deal ein. Der Junge verspricht, sich künftig nicht mehr provozieren zu lassen, wenn sein Vater ihm hilft, seinen absoluten Lieblingsfußballverein zu finden. Da Jason sehr genaue Vorstellungen hat, führt die Suche die beiden quer durch Deutschland - von Stadion zu Stadion.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow Die 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die zehnte Runde. An vier Abenden in Folge kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am Freitag. Dort winkt erneut die Chance, den bislang höchsten Gewinn der Sendung von drei Millionen Euro zu erreichen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Taunuskrimi: In ewiger Freundschaft, Krimi Eine frühere Lektorin des renommierten Frankfurter Winterscheid-Verlags wird vermisst gemeldet. Wenig später entdeckt man ihre grausam zugerichtete Leiche in einem abgelegenen Waldgebiet im Taunus. Steht ihr Tod in Zusammenhang mit ihrer Entlassung aus dem Verlag? Bei ihren Ermittlungen stoßen Pia Sander (Kathrin von Steinburg) und Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) auf eine Mauer des Schweigens. Als ein weiterer Mord geschieht, wächst der Verdacht, dass die Hintergründe tiefer reichen als zunächst angenommen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Revenant - Der Rückkehrer, Historiendrama Der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) ist mit seiner Expedition nahe des Missouri Rivers unterwegs, als er von einem Bären schwer verletzt wird. Seine Begleiter lassen ihn zurück und töten zudem seinen Sohn. Allein und dem Tod nahe kämpft sich Glass durch die Wildnis, getrieben vom Willen zu überleben - und von dem Wunsch nach Rache.