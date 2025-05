Die besten TV-Tipps für Montag, den 5. Mai 2025

Eric (Edin Hasanovic) steht vor einer schweren Zeit: Sein bester Freund Alex (Max Hubacher) ist todkrank. Überfordert von der Situation, bewirbt sich Eric kurzerhand bei einem Bestatter. Gemeinsam mit Alex' schwangerer Freundin Karla (Svenja Jung) erlebt er die nächsten Wochen wie in einem surrealen Albtraum. Als das Ende näher rückt, kommt es zwischen Alex' Eltern und Karla zum Streit über den Ort der Beerdigung.

20:15 Uhr, Das Erste, Trump - das Comeback: Was wird aus Amerika?, Doku

Donald Trump stellt die USA in rasantem Tempo auf den Kopf. Bereits in den ersten Wochen unterzeichnete er zahlreiche Anordnungen, um seine "America first"-Strategie umzusetzen. Unterstützt wird er dabei von Elon Musk und dessen neu gegründeter Behörde DOGE, über die Tausende Staatsbedienstete entlassen wurden. Vizepräsident J.D. Vance stellt offen die Unabhängigkeit der Justiz infrage. Kritiker sprechen schon jetzt von einem "Putsch von innen" oder gar einer Verfassungskrise. Gudrun Engel, Studioleiterin der ARD in Washington, begleitet die ersten 100 Tage im Amt.