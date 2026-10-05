Die besten TV-Tipps für Montag, den 5. Oktober 2026
20:15 Uhr, ORF 1, Tiroler Blut – Der erste Schuss, Krimi (-Premiere)
Zum Auftakt der neuen Reihe steht eine Innsbrucker Polizistenfamilie in dritter Generation im Zentrum, mit Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Millionenshow, Quizshow
Armin Assinger moderiert die Quizshow wie gewohnt am Montag.
20:15 Uhr, ARD, Hirschhausen und der Darm, Wissensdoku
Eckart von Hirschhausen räumt mit der Peinlichkeit rund um den Darm auf und beschreibt ihn als sensibles Organ mit erstaunlichen Fähigkeiten.
20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord – Sievers und der Gesang der Wale, Krimiserie
Im Hafen von Hörnum treibt die Leiche des jungen Hark Petersen, der nicht schwimmen konnte. Sein Gesicht zeigt Spuren einer Schlägerei.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow
An drei Vorrundenabenden treten junge Erwachsene, die Generation Ü30 und Rentner gegeneinander an. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt, ist am Donnerstag im Finale um den Rekordgewinn von 3 Millionen Euro dabei.
20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Actionthriller
Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) soll einen Heckenschützen vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow
Zwei Start-ups liefern sich ein Battle: stylische Handyhüllen-Accessoires von POP CHARMS gegen Duft-Pods fürs Smartphone von whiffy. Die Löwen sind sich uneinig.
20:15 Uhr, kabel eins, Manta, Manta, Komödie
Manta-Fan Bertie will die Friseuse Uschi mit einem Rennen gegen einen Benz-Fahrer beeindrucken. Nach der Wette läuft alles schief, und Uschi hat plötzlich nur noch Augen für den Rivalen.
20:15 Uhr, Arte, Police Python 357, Polizeithriller
Kommissar Marc Ferrot aus Orléans beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit der jungen Sylvia Leopardi. Sie hat allerdings ein Geheimnis.
20:15 Uhr, one, Die Wunderübung, Tragikomödie
Ein Ehepaar, das sich einst beim Tauchen im Roten Meer verliebte, giftet sich Jahre später nur noch an.
20:15 Uhr, ServusTV, Bergwelten: Herbert Tichy – Weltenwanderer, Bergsteiger, Sinnsucher, Doku
Die Folge porträtiert den Abenteurer Herbert Tichy. Laut .at-Newsticker war er der erste Besteiger des Cho Oyu.
20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality
Die Promi-Reality läuft im Hauptabendprogramm. Details zur Folge lagen mir nicht vor.
20:15 Uhr, MDR, Tatort – Nasse Sachen, Krimi
In einem Leipziger Industriegebiet wird die Leiche eines Gebrauchtwagenhändlers aus einem fahrenden Auto geworfen. Die Kommissare Saalfeld und Keppler vermuten eine Auseinandersetzung unter Kriminellen.
21:55 Uhr, ORF 1, Schnell ermittelt – Rudolf Faden, Krimi
Ursula Strauss spielt auch hier die Chefinspektorin Angelika Schnell. Die Folge stammt aus dem Jahr 2023.
22:10 Uhr, kabel eins, Hot Shots! – Die Mutter aller Filme, Parodie
Der Film läuft um 22:10 Uhr. Die Komödie ist eine Parodie auf Fliegerfilme wie Top Gun.
22:15 Uhr, ZDF, A Quiet Place – Tag Eins, Horror
Im Prequel zur Horrorreihe begleitet man die krebskranke Samira (Lupita Nyong'o) auf einem Hospiz-Ausflug nach Manhattan, ausgerechnet am Tag der Alieninvasion. nennt den Film eine gelungene und emotionale Erweiterung des Universums.
22:30 Uhr, ORF 2, Schurli – Der Liedermacher & Poet Georg Danzer, Doku
Die Doku erscheint zum 80. Geburtstag von Georg Danzer am 7. Oktober 2026 und läuft im Rahmen des kulturMONTAG.
23:00 Uhr, ProSieben, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Kriegsaction
Guy Ritchies Film aus dem Jahr 2024 erzählt von einer britischen Spezialeinheit im Zweiten Weltkrieg.
23:10 Uhr, Arte, Volveréis – Ein fast klassischer Liebesfilm, Komödie
Der Film handelt von einem Paar, das seine Trennung mit einer Feier begehen will.
23:25 Uhr, ORF 1, Love & Death – Die Jägerin, Krimi-Miniserie (ORF-Premiere)
Elizabeth Olsen spielt Candy Montgomery, Krysten Ritter ihre Freundin Sherry. Die Serie hat sieben Teile, um 00:20 Uhr folgt die zweite Folge.
23:55 Uhr, ZDF, Ich verstehe Ihren Unmut, Sozialdrama
Eine Reinigungskraft ächzt unter Zeit-, Geld- und Personalmangel im Niedriglohnsektor. Es ist das Spielfilmdebüt von Kilian Armando Friedrich und ein Highlight der Berlinale-Sektion Panorama 2026.