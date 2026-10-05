Die besten TV-Tipps für Montag, den 5. Oktober 2026

20:15 Uhr, ORF 1, Tiroler Blut – Der erste Schuss, Krimi (-Premiere)

Zum Auftakt der neuen Reihe steht eine Innsbrucker Polizistenfamilie in dritter Generation im Zentrum, mit Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Millionenshow, Quizshow

Armin Assinger moderiert die Quizshow wie gewohnt am Montag.

20:15 Uhr, ARD, Hirschhausen und der Darm, Wissensdoku

Eckart von Hirschhausen räumt mit der Peinlichkeit rund um den Darm auf und beschreibt ihn als sensibles Organ mit erstaunlichen Fähigkeiten.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord – Sievers und der Gesang der Wale, Krimiserie

Im Hafen von Hörnum treibt die Leiche des jungen Hark Petersen, der nicht schwimmen konnte. Sein Gesicht zeigt Spuren einer Schlägerei.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

An drei Vorrundenabenden treten junge Erwachsene, die Generation Ü30 und Rentner gegeneinander an. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt, ist am Donnerstag im Finale um den Rekordgewinn von 3 Millionen Euro dabei.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) soll einen Heckenschützen vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Zwei Start-ups liefern sich ein Battle: stylische Handyhüllen-Accessoires von POP CHARMS gegen Duft-Pods fürs Smartphone von whiffy. Die Löwen sind sich uneinig.