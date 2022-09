Die besten TV-Tipps für Montag, den 5. September

20:15 Uhr, ZDF, Liberame - Nach dem Sturm, Drama-Serie

Jan (Friedrich Mücke) und Caro (Johanna Wokalek) unternehmen mit Jans Schwester (Natalia Belitski), deren Freund Daniel (Marc Benjamin) und Helene (Ina Weisse) einen Segeltörn auf dem Mittelmeer, als sie auf ein manövrierunfähiges Boot mit in Seenot geratenen Geflüchteten treffen. Die Jacht ist deren einzige Chance auf Rettung. Sollen die Urlauber den verzweifelten Menschen helfen und damit riskieren, an Land verhaftet zu werden? Oder sollen sie sie ihrem Schicksal überlassen? Sie entscheiden sich, das Flüchtlingsboot abzuschleppen. Doch am nächsten Morgen ist es spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, ORF 1, Grey's Anatomy, Krankenhausserie

Meredith und Amelia führen die lang erwartete und wohl bahnbrechende Operation an Dr. David Hamilton durch. Eigentlich sollte die OP unter Ausschluss jeglicher Zuschauer stattfinden, doch daraus wird nichts.