Die besten TV-Tipps für Montag, den 6. Juli 2026

20:15 Uhr, ARD, Steirergeld, Krimi (ORF-Koproduktion)

In Murbruck bricht eine Welt zusammen: Bankier Rudi Stiegler meldet Pleite an und wird noch am selben Abend bei einem Raubüberfall getötet.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Sci-Fi-Action

Optimus Prime lebt wieder und will mit seiner Schöpferin Quintessa Cybertron neu errichten – dafür braucht er ein Artefakt der Artus-Sage.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Doku-Format

Die Brüder Nossol und Niklasson vom Bio-Pionier dennree stellen sich pünktlich zum 50-jährigen Firmenjubiläum undercover dem Praxistest.

20:15 Uhr, Kabel1, Snitch – Ein riskanter Deal, Actionfilm

Dwayne „The Rock“ Johnson wird zum Spitzel: Um seinen Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren, geht er einen gefährlichen Deal mit der DEA ein.