Die besten TV-Tipps für Montag, den 6. Juli 2026
20:15 Uhr, ARD, Steirergeld, Krimi (ORF-Koproduktion)
In Murbruck bricht eine Welt zusammen: Bankier Rudi Stiegler meldet Pleite an und wird noch am selben Abend bei einem Raubüberfall getötet.
20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Sci-Fi-Action
Optimus Prime lebt wieder und will mit seiner Schöpferin Quintessa Cybertron neu errichten – dafür braucht er ein Artefakt der Artus-Sage.
20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Doku-Format
Die Brüder Nossol und Niklasson vom Bio-Pionier dennree stellen sich pünktlich zum 50-jährigen Firmenjubiläum undercover dem Praxistest.
20:15 Uhr, Kabel1, Snitch – Ein riskanter Deal, Actionfilm
Dwayne „The Rock“ Johnson wird zum Spitzel: Um seinen Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren, geht er einen gefährlichen Deal mit der DEA ein.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby, Krimiserie
Die Rockband Hired Gun plant beim Midsomer Rock Festival ihr Comeback – doch zunächst trifft es die Leadsängerin auf offener Bühne.
20:15 Uhr, MDR, Tatort: Schön ist anders, Krimi
In einem demolierten Auto entdecken Polizisten eine Leiche: Jörg Korsack. Eva Saalfeld und Andreas Keppler ermitteln.
21:45 Uhr, ARD, Steirerkind, Krimi
Kurz vor dem Nightrace in Schladming wird der Cheftrainer des österreichischen Skiteams tot unter Schneemassen gefunden.
22:15 Uhr, Kabel1, Rocky, Filmklassiker
Rocky Balboa, Preisboxer aus den Slums von Philadelphia, wird als Werbegag zum Herausforderer von Weltmeister Apollo Creed.
23:25 Uhr, ProSieben, The Tomorrow War, Sci-Fi
Chris Pratt kämpft als Vater gegen eine außerirdische Bedrohung, die laut Zeitreisenden in 30 Jahren die Menschheit vernichten wird.
23:30 Uhr, ZDF, Die letzte Nacht in Palermo, Thriller
An ihrem letzten Urlaubstag in Italien gerät Sophie mit ihrem Flirt Giulio in eine Schicksalsnacht, die zum Überfall eskaliert.