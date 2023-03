Die besten TV-Tipps für Montag, den 6. März

20:15 Uhr, ZDF, Der Schwarm (1+2), Sci-Fi-Serie

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler erkennt einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt. Während ein Fischer in Peru durch einen Fischschwarm unbemerkt ums Leben kommt, lassen in Kanada, vor Vancouver Island, die Buckel- und Grauwale auf sich warten. Als ein Orca tot am Strand gefunden wird, der zuvor ein Fischerboot angegriffen haben soll, ist der junge Walforscher Leon Anawak (Joshua Odjick) beunruhigt.