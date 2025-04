Die besten TV-Tipps für Montag, den 7. April 2025

20:15 Uhr, ZDF, Rosenthal, Drama

Hans Rosenthal (Florian Lukas) soll die 75. Ausgabe von "Dalli Dalli" ausgerechnet am 9. November 1978 live moderieren - ein Datum, das für ihn als jüdischen Holocaustüberlebenden kaum schwerer wiegen könnte. Als gefeierter Fernsehstar gerät er in einen inneren Konflikt. In den 1940er-Jahren musste er als jüdischer Jugendlicher zwei Jahre lang versteckt leben und erleben, wie sein zehnjähriger Bruder Gert (Julius Gause) von den Nazis verschleppt und getötet wurde. Und nun soll er das Publikum unterhalten - und gleichzeitig sich selbst und seinen Erfolg feiern?