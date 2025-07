Die besten TV-Tipps für Montag, den 7. Juli 2025

In den Dünen bei Husum werden mehrere Frauenleichen entdeckt - alle bizarr zurechtgemacht, frisiert und tätowiert. Die Morde wirken wie makabre Inszenierungen. Überraschend übernimmt die noch unerfahrene Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) die Ermittlungen, sehr zum Erstaunen ihres Kollegen Mattern (Ronald Kukulies). Neben dem medialen Druck muss sich Ria auch intern behaupten - nur Kollege Michael Brandt (Christoph Letkowski) steht fest an ihrer Seite. Polizeichef Bergmann (Max Herbrechter) erkennt Parallelen zu den Taten von Eberhard Wernicke (Martin Wuttke) - doch der sitzt seit Jahren hinter Gittern.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow

Verona Pooth lädt 14 Promis in ein vermeintliches Luxus-Paradies ein - doch hinter der Traumkulisse wartet die knallharte Realität. Statt Komfort und Genuss gibt's Schlafmatten und Miniportionen. Wer sich verwöhnen will, muss blechen - jeder Luxus geht von der Gewinnsumme von 250.000 Euro ab. Schwäche wird teuer - und betrifft alle. In dieser Show heißt es: Wer der Versuchung nachgibt, verliert. Oder vielleicht auch nicht?