Die besten TV-Tipps für Montag, den 7. Oktober 2024

Der junge Ethnologe Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) aus Berlin wird in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika Zeuge des Völkermords an den Ovaherero und Nama und überschreitet dabei seine eigenen moralischen Grenzen. Als 1896 im Rahmen der Deutschen Kolonial-Ausstellung eine Gruppe von Herero und Nama nach Berlin kommt, beginnt er, sich für diese Menschen zu interessieren und stellt die damals verbreitete evolutionistische Rassentheorie infrage.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Judith Williams und Janna Ensthaler mit Virtual-Reality-Brillen? Sebastian Kreutz und Oliver Eberlei bringen VR-Technologie in die Gastronomie und bieten in ihrem Holocafé selbstentwickelte Spiele an. Brille auf, Spiel gestartet und schon können die Café-Besucher zusammen mit Freunden oder Familie in virtuelle Welten abtauchen. Ein Erlebnis, das auch die beiden Löwinnen begeistert. Doch stellt sich die Frage, ob das Konzept auch in der realen Welt eine Investition wert ist.