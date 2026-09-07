Die besten TV-Tipps für Montag, den 7. September 2026
20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee – Im Schattenreich, Krimireihe
Kommissar Oberländer fällt nach einer Verfolgungsjagd ins Koma – seine Kollegin Mara Eisler ermittelt derweil im Fall des toten Priesters Kämmerer weiter.
20:15 Uhr, RTL, RTL Aktuell Spezial / Wer wird Millionär?, Sondersendung/Quiz
Erst Sonderberichterstattung zur Wahl, ab 20:30 Uhr die bekannte Quizshow.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom
Winterreifen und ein Leichenwagen sorgen für Chaos – Spin-off aus dem „Young Sheldon“-Universum.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow
Datingshow mit Verführungspotenzial in traumhafter Kulisse.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Star Trek, Sci-Fi-Film
Der junge James T. Kirk eckt bei der Sternenflottenakademie an, bis Captain Pike sein Potenzial erkennt.
20:15 Uhr, RTL2, Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt: Frankfurt, Gesellschaftsreportage
Einblicke in schwierige Lebenslagen in Frankfurt.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Coachingshow
Gründerinnen und Gründer präsentieren ihre Geschäftsideen den Investoren.
20:15 Uhr, Arte, Darling, Drama
Ein Fotomodell verlässt für einen Reporter ihre Ehe und steigt zum Filmstar auf – findet dabei aber nicht das Glück.
20:15 Uhr, 3sat, Waldelefanten – Architekten des Regenwaldes, Dokumentation
Naturdoku über die vom Aussterben bedrohten Waldelefanten Afrikas.
20:15 Uhr, MDR, MDR aktuell extra: Sachsen-Anhalt hat gewählt, Nachrichten
Sonderberichterstattung zum Wahlabend.
20:15 Uhr, SuperRTL, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie
Forensische Ermittlungen im Fall „Das X in der Akte“.
20:15 Uhr, Tele5, Doctor Who: Kalter Krieg, Sci-Fi-Serie
Der Doctor gerät mitten im Kalten Krieg in eine gefährliche Lage.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby – Unter Oldtimern, Krimireihe
Ein Oldtimer-Wettbewerb wird zum Tatort.
20:15 Uhr, ORF 2, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Dateshow
Sechs Singles suchen mit Nina Horowitz nach der großen Liebe – die Kultshow feiert 30-jähriges Jubiläum.
20:15 Uhr, ServusTV, Bergwelten – Eiger Nordwand, Alpinismus-Doku
Weltklasse-Alpinisten wollen mit einer neuen Route in der Eiger-Nordwand ihren verunglückten Freunden ein Denkmal setzen.
20:15 Uhr, PULS 4, No Country for Old Men, Thriller
Coen-Brüder-Klassiker: Ein Jäger stolpert in Texas über Drogengeld und gerät ins Visier eines eiskalten Killers.
21:00 Uhr, Das Erste, Hart aber fair, Talkshow
Diskussion zu den Folgen der Wahl in Sachsen-Anhalt für Deutschland.
21:02 Uhr, ORF 2, Sommergespräche 2026, Politisches Gespräch
Simone Stribl spricht mit FPÖ-Chef Herbert Kickl über Umfragehoch, Regierungsanspruch und Verbindungen zu den Identitären.
22:40 Uhr, PULS 4, Doppelmord, Thriller
Eine zu Unrecht Inhaftierte entdeckt, dass ihr totgeglaubter Mann lebt – und sinnt auf Rache.
23:05 Uhr, ServusTV, Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher, Diskussion
Michael Fleischhacker diskutiert mit Historikern und Publizisten kontroverse Themen.
23:17 Uhr, ORF 2, Österreichs immaterielles Kulturerbe – Von Freuden und Taumel, Doku-Reihe
Porträt der Wiener Heurigenkultur, des Kranzelreitens in Kärnten und der Stinatzer Hochzeit im Burgenland.