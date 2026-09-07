Die besten TV-Tipps für Montag, den 7. September 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee – Im Schattenreich, Krimireihe

Kommissar Oberländer fällt nach einer Verfolgungsjagd ins Koma – seine Kollegin Mara Eisler ermittelt derweil im Fall des toten Priesters Kämmerer weiter.

20:15 Uhr, RTL, RTL Aktuell Spezial / Wer wird Millionär?, Sondersendung/Quiz

Erst Sonderberichterstattung zur Wahl, ab 20:30 Uhr die bekannte Quizshow.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom

Winterreifen und ein Leichenwagen sorgen für Chaos – Spin-off aus dem „Young Sheldon“-Universum.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow

Datingshow mit Verführungspotenzial in traumhafter Kulisse.

20:15 Uhr, Kabel Eins, Star Trek, Sci-Fi-Film

Der junge James T. Kirk eckt bei der Sternenflottenakademie an, bis Captain Pike sein Potenzial erkennt.

20:15 Uhr, RTL2, Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt: Frankfurt, Gesellschaftsreportage

Einblicke in schwierige Lebenslagen in Frankfurt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Coachingshow

Gründerinnen und Gründer präsentieren ihre Geschäftsideen den Investoren.