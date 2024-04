Die besten TV-Tipps für Montag, den 8. April 2024

20:15 Uhr, ZDF, Der Millionen Raub, Krimi

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem acht Millionen Euro geraubt wurden, ist der angeblich überfallene Fahrer Omar Abdallah (Karim Ben Mansur) plötzlich verschwunden. Nachdem er den Fahndern in Brasilien ins Netz gegangen ist, wandert er in Hamburg in den Knast. Dort bekommt Omar sehr viel Besuch: von seiner Freundin Chantal (Sina Tkotsch), seiner Noch-Ehefrau Malaika (Sabrina Amali), seiner Mutter Haifa (Inaam Al Battat), seiner Anwältin Alice König (Anja Kling) und von der Polizei. Alle wollen wissen, was aus der Beute geworden ist, denn bei Omars Verhaftung wurden von dem geraubten Geld nur 200.000 Euro sichergestellt.