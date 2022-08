Die besten TV-Tipps für Montag, den 8. August

20:15 Uhr, ONE, Die weiße Massai, Drama

Die Schweizerin Carola (Nina Hoss) macht mit ihrem Freund Stefan (Janek Rieke) Urlaub in Kenia. An ihrem letzten Tag dort lernt sie den Samburu-Krieger Lemalian (Jacky Ido) kennen. Carola verliebt sich Hals über Kopf in ihn und beschließt zu bleiben. Wütend reist Stefan ab, während die junge Frau Lemalian in dessen Heimatdorf folgt. Mutig nimmt sie das Leben im Busch an und bringt unter dramatischen Umständen eine Tochter zur Welt. Ihr Glück scheint vollkommen. Doch als Carola versucht, ihre Lebensumstände zu verbessern, sieht Lemalian seine Autorität gefährdet und reagiert mit grundloser Eifersucht.