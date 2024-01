Die besten TV-Tipps für Montag, den 8. Jänner 2024

20:15 Uhr, Sat.1, The Biggest Loser - Leben leicht gemacht, Abspecksoap

2024 geht der Abnehm-Kampf in eine neue Runde: Erstmals tritt Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von Trainerlegende Ramin Abtin an. In insgesamt zehn Episoden kämpfen 23 Kandidaten um den Titel "The Biggest Loser 2024" und eine Siegprämie von 50.000 Euro.