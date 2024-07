Die besten TV-Tipps für Montag, den 8. Juli 2024

Jana Winter (Natalia Wörner) wird von Arne Brauner (Martin Brambach) zu einem Fall gerufen: Die Frau und die Tochter von Arnes Schulfreund Axel Schreiber (Johannes Zeiler), einem Kollegen aus dem Husumer Drogendezernat, sind spurlos verschwunden. Alle Hinweise führen ins Meer. Fischer entdecken die Puppe und die Jacke des Kindes im Wasser, was die Hoffnung auf ein gutes Ende fast zerstört. Dann eine überraschende Wendung: Es kommt ein Anruf, dass Hulda in ihrer Sprachschule vermisst wird. Ihr Mann wusste nichts von dieser Schule.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co, Reportage

Viele Deutsche werden von günstigen Eigenmarken und Sonderangeboten in die Discountermärkte gelockt. Einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von Sat.1 zufolge kauft die Hälfte der Befragten hauptsächlich in Discountern ein. Doch sind es nur die Preise, die überzeugen - oder auch die Produktqualität, die frischen Backwaren und das Bio-Sortiment? "Der SAT.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co." nimmt die vier größten Discountermarken genau unter die Lupe.