Die besten TV-Tipps für Montag, den 8. Juni 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Polizistin und die Sprache des Todes, Krimi In einem Kanal unweit der dänischen Grenze wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Tat folgt demselben Muster wie drei frühere Morde. Diese Vorgehensweise war auch typisch für den verurteilten Serienkiller Rudi Butscher (Nicholas Ofczarek). Könnte es sein, dass Butscher zu Unrecht im Gefängnis sitzt, oder führt ein Trittbrettfahrer seine Taten fort? Das BKA schickt die Sonderermittlerin und Profilerin Gloria Acheampong (Thelma Buabeng), die gemeinsam mit Polizeiobermeister Pieper Olsen (Artjom Gilz) die Serie aufklären soll.

20:15 Uhr, ProSieben, Don't Worry Darling, Psychothriller Alice (Florence Pugh) führt mit ihrem Ehemann Jack (Harry Styles) ein scheinbar harmonisches Leben in Victory, einer abgeschlossenen Firmenstadt, in der die Männer an einem streng geheimen Projekt arbeiten. Die Handlung spielt in den 1950er-Jahren, und Alices Alltag besteht vor allem aus Haushalt, Kochen und gesellschaftlichen Abenden mit den Nachbarn. Nach außen wirkt alles perfekt, denn die Firma und ihr Leiter Frank (Chris Pine) kümmern sich um sämtliche Bedürfnisse der Bewohner. Im Gegenzug fordert er absolute Loyalität gegenüber dem Projekt. Doch als die heile Welt erste Risse zeigt und sich hinter der schönen Fassade etwas Bedrohliches verbirgt, beginnt Alice zu hinterfragen, was in Victory wirklich vor sich geht.

20:15 Uhr, kabel eins, Safe House, Thriller Der frühere CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) hat sich vor Jahren von seinem Land abgewandt und verkauft nun geheime Informationen an den Meistbietenden. Nachdem er bei einem Angriff verletzt wird, sucht er ausgerechnet im US-Konsulat in Kapstadt Schutz. Von dort bringt man ihn in ein sicheres Versteck, wo er verhört werden soll. Doch plötzlich wird dieses Safe House überfallen. Nur dem jungen Agenten Matt Weston (Ryan Reynolds) gelingt es, gemeinsam mit Frost zu entkommen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap In der achten Staffel des internationalen Ablegers der bekannten Datingshow machen sich acht alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen rund um den Globus auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Inka Bause begleitet sie dabei durch verschiedene Länder, von Dänemark über Kanada bis nach Costa Rica und sogar bis zum Polarkreis. Vor beeindruckenden Landschaften entstehen romantische Momente, unerwartete Entwicklungen und ehrliche Begegnungen.

22:15 Uhr, ZDF, Canary Black, Actionthriller Die CIA-Agentin Avery Graves (Kate Beckinsale) gerät unter Druck, als ihr Mann David (Rupert Friend) entführt wird. Der Täter verlangt einen Datenstick als Gegenleistung. Avery bleiben nur neun Stunden, um ihren Mann zu befreien. Dabei muss sie sich mehrfach in lebensgefährliche Situationen begeben. Gleichzeitig erkennt sie, dass vieles nicht so ist, wie es scheint. Das gilt auch für ihre eigene Ehe.