Die besten TV-Tipps für Montag, den 9. Dezember 2024

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen, Krimi

Am Bodenseeufer wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Lena Nowak, die aus Lindau stammt, hatte gerade ihre erste Anstellung in einem Biotechnologieunternehmen begonnen. Zunächst deutet alles auf einen tragischen Unfall hin. Doch schon am nächsten Tag wird ihr Chef, der Biotech-Experte und Nobelpreisträger Bernd Eschenbach (Peter Benedict), tot im See gefunden - gefesselt an Händen und Füßen. Damit bekommt Lenas Tod eine völlig neue Bedeutung.