Die besten TV-Tipps für Montag, den 9. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Frau ohne Gesicht, Krimi Auf einer Landstraße bei Mönchengladbach wird die Leiche einer Frau entdeckt, ihr Gesicht ist entstellt. Ingo Thiel (Heino Ferch) und seine Sonderkommission verfolgen eine Spur, die sie ins winterliche Venedig führt. Erst eine italienische Fernsehsendung, in der das rekonstruierte Gesicht und ein Kleidungsstück gezeigt werden, bringt die entscheidende Wendung. Die Tote ist Clara Krolmann (Jana Tošovská), die bis zur Trennung mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Venedig lebte. Ihr Ex-Mann erklärt, seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt zu haben.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das große Wiedersehen, Show Das Dschungelabenteuer geht weiter. Im Baumhaus treffen sich alle Prominenten erneut, feiern die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig 2026 und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Es wird gelacht, gelästert und auch gestritten. Zudem zeigen Sonja Zietlow und Jan Köppen die bewegendsten, kuriosesten und prägendsten Szenen der vergangenen Staffel.

20:15 Uhr, kabel eins, Aquaman, Superheldenaction Aquaman (Jason Momoa), mit bürgerlichem Namen Arthur Curry, ist der Sohn von Tom Curry (Temuera Morrison) und der atlantischen Königin Atlanna (Nicole Kidman). Damit hat er das Recht auf den Thron von Atlantis. Derzeit herrscht jedoch sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) über das Unterwasserkönigreich. Orm plant, die übrigen sechs Meeresreiche zu vereinen, um einen Krieg gegen die Menschen an der Oberfläche zu führen, die die Ozeane seit Jahren verschmutzen. Zusammen mit Mera (Amber Heard) begibt sich Aquaman auf die Suche nach dem legendären Dreizack des ersten atlantischen Königs, der seinen Thronanspruch festigen soll.

20:15 Uhr, Sat.1, Keinohrhasen, Komödie Der notorische Frauenheld Ludo (Til Schweiger) muss 300 Stunden Sozialarbeit leisten. Sein Einsatzort ist ein Kinderhort. Dort trifft er auf die Erzieherin Anna (Nora Tschirner), die ihn aus gemeinsamen Jugendtagen kennt und ihm seine damaligen Gemeinheiten nicht verziehen hat. Sie nutzt ihre Position, um es ihm zunächst heimzuzahlen. Mit der Zeit wandelt sich die angespannte Beziehung jedoch. Aus Ablehnung wird Nähe, aus Nähe entsteht Liebe.

22:15 Uhr, ZDF, The Ice Road, Action Nach einer Explosion in einer Diamantenmine im Norden Kanadas sind mehrere Arbeiter unter Tage eingeschlossen. Der verbleibende Sauerstoff reicht nur noch für 36 Stunden. Ice Road Trucker Mike McCann (Liam Neeson) übernimmt mit seinem Team den riskanten Auftrag, dringend benötigte Ausrüstung zur Unglücksstelle zu bringen. Der Weg führt über gefährliche Eisstraßen. Tauendes Eis, Lawinen und ein schwerer Schneesturm setzen der Rettungsmission massiv zu.