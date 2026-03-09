Die besten TV-Tipps für Montag, den 9. März 2026

20:15 Uhr, ZDF, Im Schatten der Angst - Der Skorpion, Thriller Ist ein Mörder immer ein Mörder? Seit acht Jahren wird der Täter Anton Lisky (Stefan Gorski) von der forensischen Psychiaterin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) betreut. Sie setzt sich für Hafterleichterungen ein. Trotz des Protests der Mutter eines Opfers bekommt Lisky unbegleiteten Freigang, damit er in einer Gärtnerei arbeiten kann. Als dort ein Mann tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Lisky. Er ist verschwunden. Damit steht nicht nur Karlas Ansehen auf dem Spiel, sondern auch der Ruf des gesamten Forensischen Instituts. In ihrer Verzweiflung sucht Karla Hilfe bei ihrem ehemaligen Mentor, Professor Kressmann (Jörg Schüttauf).

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Sie sind wieder dabei. 2016 waren sie als Gründerpaar mit ihren Gewürzen in der Höhle erfolgreich. 2021 wechselten sie erstmals als Gastlöwen auf die Investorenseite. Jetzt nehmen Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut erneut auf den Investorenstühlen Platz und wollen die besten Deals. Zunächst wird es für Anne allerdings kalt. Sehr kalt. Denn pool.down holt den Kältetherapie-Trend in die heimische Badewanne. Die Gründer Aurel Hampl und Nicolai Trittmann schicken die Gastlöwin samt Kleidung ins Eisbad. Der Pitch wird zur Zitterpartie. Zittern am Ende die Investorin oder die Gründer?

20:15 Uhr, kabel eins, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, Action Agent Gibbons (Samuel L. Jackson) holt Xander Cage (Vin Diesel) aus seinem Exil zurück. Er soll erneut als Geheimagent für die US-Regierung arbeiten. Sein Auftrag ist es, die Büchse der Pandora sicherzustellen. Diese Waffe kann die Kontrolle über militärische Satelliten übernehmen. Doch der Gegenspieler Xiang (Donnie Yen) und seine Leute wollen die Büchse unbedingt an sich bringen. Für Xander und sein Team beginnt ein Rennen gegen die Zeit.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow In Zweier-Teams treten die Promis im Kapitänsspiel "Schnupperkurs" an. In einer von Gestank erfüllten Box müssen sie mehrere Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Das schnellste Duo darf anschließend als Kapitänsteam die Gruppen für das nächste Spiel zusammenstellen. Im Teamspiel "Kraftakt" steuern die Promis mit einem Zugkarren Quizfragen an. Für jede richtige Antwort kommt ein Gegenstand auf den Karren. Wer am Ende die meisten Gegenstände ins Ziel bringt, sichert sich den Verbleib in der Villa.

22:20 Uhr, ZDF, On the Line, Thriller Radiomoderator Elvis (Mel Gibson) wird während seiner Late-Night-Show von einem Anrufer unter Druck gesetzt. Der Mann hält Elvis' Familie als Geiseln und zwingt ihn zu Geständnissen, die er nicht ablegen will. Daraus entwickelt sich ein perfides Spiel. Mit Hilfe seiner Assistentin Mary (Alia Seror O'Neill) und des neuen Praktikanten Dylan (William Moseley) versucht Elvis, den Erpresser auszubremsen. Doch der Unbekannte droht zudem mit einer akuten Bombengefahr für den gesamten Sender. Die Suche nach ihm wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit.