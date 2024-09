Die besten TV-Tipps für Montag, den 9. September 2024

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Koma, Krimireihe

Nach einem Überfall wird Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) schwer verletzt und fällt ins Koma. Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) steht vor der Herausforderung, einen Unbekannten zu stoppen, der Mehringer endgültig zum Schweigen bringen will. Der Überfall ereignete sich in einer dunklen Gasse, kurz bevor Mehringer zu einem wichtigen Treffen aufbrechen wollte. Dank einer zufällig anwesenden Polizistin in Zivil konnte Schlimmeres verhindert werden. Nun liegt Mehringer in einer Spezialklinik für Wachkomapatienten, und Sarah befürchtet, dass ihr einziger Verbündeter nie wieder erwachen könnte. Sie gibt seiner Ex-Frau Anna (Stephanie Eidt) das Versprechen, alles zu tun, um die Hintergründe des Angriffs aufzudecken.