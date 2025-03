Die besten TV-Tipps für Sonntag, den 16. März 2025

Als Borowski (Axel Milberg) das Bürgeramt aufsucht, um einen neuen Reisepass zu beantragen, entdeckt er auf dem Schreibtisch des nicht anwesenden Sachbearbeiters Frost (August Diehl) ein Foto eines düsteren Hauses. Sofort kommen in ihm beunruhigende Erinnerungen hoch: Schon als Kind ist er auf dem Schulweg oft an diesem unheimlichen Gebäude vorbeigegangen und hatte jedes Mal ein mulmiges Gefühl. Gleichzeitig häufen sich im Bürgeramt mysteriöse Todesfälle. Borowski beschließt, das geheimnisvolle Haus genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Nachbarin behauptet, Mutter und Sohn seien verreist, doch Borowskis Instinkt sagt ihm etwas anderes - deutet alles auf einen versteckten Mörder hin?

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?, Show

Joko Winterscheidt tritt erneut an, um seine Show und seinen Moderationsposten zu verteidigen. Diesmal nehmen Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey die Herausforderung des wohl außergewöhnlichsten Quizformats im deutschen Fernsehen an. Comedian Teddy Teclebrhan, ein erfahrener Herausforderer bei "Wer stiehlt mir die Show?", kehrt ebenfalls zurück an das Ratepult. Zudem tritt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als unvorhersehbare Wildcard an, um sich die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" zu erspielen.