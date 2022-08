"Better Call Saul"-Finale: So endet "Breaking Bad"-Spin-off

United States versus Saul Goodman

Nicht mit einer spektakulären Schießerei geht "Better Call Saul" also zu Ende, sondern mit einer Gerichtsverhandlung. "Wie glaubst du wird das enden?", will Sauls Anwalt, der stets glücklose Bill (Peter Diseth) von seinem Mandanten wissen. "Mit mir ganz oben - so wie sonst auch", entgegnet dieser. Letztendlich bewahrheitet sich jedoch ein Satz, denn Jimmy/Saul zur Genüge gehört hat: "Eigentlich willst du geschnappt werden."

Augenscheinlich, um sein gigantisches Ego zu pampern, berichtet Saul unter Eid, dass Walter White ohne ihn nichts gewesen sei. Im Gegenteil, nur durch seinen Mastermind habe es "Heisenberg" überhaupt an die Spitze der Drogenszene geschafft. In Wahrheit verbirgt sich hinter dem fraglichen Selbstlob jedoch eine letzte hehre Tat, um seine Sünden zu beichten und zugleich seine Ex Kim Wexler (Rhea Seehorn, 50) aus der Schlusslinie der Ermittler zu nehmen. Aus Saul Goodman wurde ganz zuletzt also doch wieder Jimmy McGill. Und der wandert am Ende von "Better Call Saul" für den Rest seines Lebens, genauer gesagt für 86 Jahre, hinter Gitter.