Mit "Better Man - Die Robbie Williams Story" ist dem "Greatest Showman"-Regisseur Michael Gracey offenbar ein großer Wurf gelungen – das liegt auch daran, dass er für dieses Biopic gemeinsam mit seinem Star eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen hat: Robbie Williams tritt den ganzen Film hindurch in Gestalt eines Affen auf. Bevor wir euch verraten, wie es dazu gekommen ist, seht euch einmal den Trailer an:

Das ist der Grund für Williams Affen-Entscheidung Im Gespräch mit Regisseur Gracey gibt uns Robbie Williams Aufschlüsse darüber, weshalb er sich in seinem Musiker-Biopic in ein Tier - und ausgerechnet in einen Affen - verwandelt hat. Gracey wollte von ihm wissen, als welches Tier er sich selber sehen würde. Also verriet Williams, dass er sich vor allem am Anfang seiner Karriere oft wie ein Affe gefühlt habe, der zur Unterhaltung der Massen auf die Bühne gestellt wird. Aber das Tier symbolisiert zugleich seine wilde, unberechenbare, freche und auch dunkle Seite. Die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Filmaffen und dem echten Star stammt natürlich aus dem Computer. Williams Gesicht wurde bis ins kleinste Detail abtasten, außerdem erfasste das Programm seine Mimik und Gestik. Beim Dreh schlüpfte dann Schauspieler Jonno Davies in den Motion-Capture-Anzug und spielte vor der Kamera die Rolle des Sängers. Was wir auf der Leinwand sehen, ist somit ein Mix aus dem echten Robbie und dem Schauspieler. Hier ist das Video von dem Gespräch zwischen Williams und Gracey:

Darum geht es in "Better Man" Mit nur 15 Jahren wird der junge Robbie Williams ein Teil von Take That und katapultiert sich aus einfachsten Verhältnissen direkt in den Pop-Olymp. Doch seine einzigartige Weltkarriere wird zu einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Erfolg, Selbstzweifeln, persönlichen Krisen und dem Kampf gegen die Drogensucht. Auf seinem kommerziellen Höhepunkt - und kurz vor dem endgültigen Absturz - steht Robbie vor der Entscheidung, ob er sich selbst zerstören oder sich seinen Dämonen stellen will …

Wann und wo ist "Better Man - Die Robbie Williams Story" zu sehen? "Better Man - Die Robbie Williams Story" startet am 2. Jänner 2025 in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!