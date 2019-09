Between Two Ferns: Blödsinn quatschen mit Zach Galifianakis und Gästen

Nachdem Galifianakis in seiner Show fast Matthew McConaughey ersäuft hätte, begibt er sich auf einen Roadtrip, um seine - eigentlich nie vorhandene – Reputation als seriöser Talkshow-Host wiederherzustellen. Gäste sind diesmal Peter Dinklage, Benedict Cumberbatch, Paul Rudd, Tiffany Haddish, Brie Larson, Keanu Reeves, Jon Hamm, David Letterman, Jason Schwartzman, Adam Scott, John Cho, Chance the Rapper, Rashida Jones, Hailee Steinfeld, John Legend, Chrissy Teigen und – last, but not least – Tessa Thompson.

Wer den eigenwilligen Humor der Fake-Interviews von Galifianakis noch nicht kennt, kann sich auf dem Youtube-Channel von "Funny or Die" ein Bild davon machen, wo die Show schon seit 2008 läuft.

In der Folge mit Charlize Theron hält Galifianakis der Oscar-Preisträgerin das X-Box-Game "Need for Speed" als Werbung vor das Gesicht, während sie über die Krankheit ihres Hundes erzählt. Später wünscht er dem Hund den Tod, weil Theron sich über ihn lustig macht.