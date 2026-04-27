Der nächste Ableger im "The Big Bang Theory"-Universum kommt schon in wenigen Monaten. Auf der Messe CCXP in Mexico City gaben die Stars um Kevin Sussman (55) laut Medienberichten bekannt, dass "Stuart Fails to Save the Universe" im Juli 2026 startet. Ein konkretes Datum innerhalb des Monats nannten sie allerdings nicht. Der Ableger soll beim Streamingdienst HBO Max laufen.

Parallel zur Ankündigung auf der Comic Con in Mexiko veröffentlichte HBO Max auf Instagram die ersten Fotos zu "Stuart Fails to Save the Universe". Neben Kevin Sussman sind darauf die aus "Big Bang Theory" bekannten Darsteller Lauren Lapkus, Brian Posehn und John Ross Bowie zu sehen. Die Hauptdarsteller aus der Mutterserie wie Jim Parsons oder Johnny Galecki fehlen auf den Fotos. Ihre Figuren werden im Ableger nur am Rande auftauchen. Zu den Bildern stellte HBO Max die offizielle Zeile zu "Stuart Fails to Save the Universe". "Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versuch es in einem anderen Multiversum", lautet sie.