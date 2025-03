Auch in der neuen Woche gibt "Big Brother" das Tempo vor und wird die Wohngemeinschaft mit vielen neuen Gesichtern überraschen.

Der nächste Promi mit Reality-Erfahrung steht bereit, um den angehenden Reality-Stars im Container mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – und um mit einer weiteren Nominierungsstimme das Zusammenleben der Bewohner zu beeinflussen. Reality-Star Emmy Russ (u.a. "Promi Big Brother" 2020, "Beauty & The Nerd", "Forsthaus Rampensau Germany") zieht am Dienstag, 4. März, live ab 19:15 Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn und in „Big Brother – Die Show“ auf sixx ein. Ebenfalls für frischen Wind im Container wird der 28-jährige Marvin aus Berlin sorgen. Krankheitsbedingt startet "Big Brother" für ihn am Montag mit einer Woche Verspätung.