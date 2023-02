John Stamos gilt nicht nur als einer der sexiesten Männer Hollywoods, sondern auch als Garant für Serien-Hits: Unvergessen ist er als gutmütiger, aber cooler Onkel Jessie in "Full House", aber auch im Ärztekittel als Dr. Tony Gates in "Emergency Room" machte er eine gute Figur. Und als Zahnarzt Carl Howell, der Brittany zu kultigen Britney-Versionen verhalf, sorgte er für Highlight-Episoden der kunterbunten Musical-Serie "Glee".

Groß waren also die Erwartungen an "Big Shot", der Disney+-Serie, in der Stamos die Hauptrolle übernahm. In der Coming-of-Age-Comedy gibt er den anfangs arg überforderten Coach eines dynamischen Mädchen-Basketball-Teams. Zwei Staffeln lang durfte Stamos darin für einige Grinser sorgen. Wird es eine dritte Staffel geben?