"Bill & Ted Face the Music": Nur morgen im Kino, Hoschis!

Kultfilme mit origineller Synchronfassung

Denn die unzähligen Anspielungen auf Popkultur und Songtexte konnten nicht so einfach ins Deutsche übersetzt werden. Daher war eine kreative Synchronisation gefragt, die dem schrägen Humor und Wortwitz gerecht werden musste. Viele Wortspiele aus dem Englischen sind zwar in der deutschen Version verloren gegangen, aber der Humor wurde durch eine originelle Übersetzung erhalten. So kommt der in den 90ern populäre Spruch "Volle Kanne, Hoschis!" in den Originalen gar nicht vor. Dort heißt es einfach nur "Party on, Dude!".

Die Kinofilme kamen bei den Kritikern nicht gut weg, wurden aber im Laufe der von Grunge-Musik und Techno-Parties geprägten 90er-Jahre zu Kultfilmen.

Wann "Bill & Ted Face the Music" hierzulande auf Streaming-Plattformen verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt. In den USA ist der Film (nach mehreren Verschiebungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie) gleichzeitig als VOD-Angebot und in wenigen ausgewählten Kinos erschienen.