"The Billion Dollar Code"-Trailer: Programmierer gegen Google

Kampf für Gerechtigkeit

Showrunner, Drehbuchautor und Produzent Oliver Ziegenbalg ("Frau Müller muss weg!") sieht dieses Projekt als Glücksfall an, wie er in einer Presseaussendung erklärt: "Als Filmemacher sehnt man sich ja immer danach, diese eine wahre unfassbare Geschichte zu finden, die noch nie erzählt wurde. Und plötzlich ist sie da. Und die, die sie erzählten, ahnten nicht, wie groß sie ist. Denn das Tolle ist, dass die Geschichte von Terra Vision eben nicht nur etwas über die Erfinder und ihren unglaublichen Kampf für Gerechtigkeit erzählt, sondern gleichzeitig über das komplette Internetzeitalter und die Digitalisierung unserer Welt, von den naiven Anfängen bis zu dem, was heute daraus geworden ist."