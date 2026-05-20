Billy Joel (77) bekommt ein filmisches Denkmal: Ein Biopic über seine frühen Jahre ist jetzt in Arbeit. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, wird Regisseur, Filmkomponist und Filmeditor John Ottman (61) das Biopic "Billy & Me" inszenieren. Der Film erzählt von Joels Werdegang vor seinem Durchbruch - also die Zeit, bevor "Piano Man" 1973 erschien. Im Mittelpunkt steht dabei die Perspektive von Irwin Mazur, Billy Joels erstem Manager. Mazur entdeckte den späteren Superstar 1966, schloss 1970 einen Vertrag mit ihm ab und begleitete ihn bis zum Plattenvertrag bei Columbia Records im Jahr 1972. Gedreht werden soll ab Herbst in Winnipeg und New York, das Casting läuft aktuell noch.

Joels Weggefährte als Berater am Set Ebenfalls beteiligt ist Jon Small, Joels langjähriger Freund und früherer musikalischer Mitstreiter. Small war Schlagzeuger in Joels Band The Hassles und spielte mit ihm als Rock-Duo Attila zusammen. Bei "Billy & Me" fungiert er als Berater, ausführender Co-Executive-Producer und Second-Unit-Regisseur. Das Drehbuch stellt Adam Ripp. Small bezeichnet das Biopic als "die ehrlichste, herzlichste und authentischste Darstellung von Billys frühem Leben und seinem Aufstieg zu einer der größten Musikstimmen unserer Zeit". Das Drehbuch bilde "die Freundschaften, Kämpfe, den Humor und den kreativen Funken" dieser Jahre so ab, wie sie wirklich waren. Er habe Joel mit 16 Jahren kennengelernt und erkenne in dem Skript, "wer er war, bevor die Welt seinen Namen kannte", zitiert ihn "Variety". Ottman wiederum erklärt laut des Berichts, dass ihn vor allem die menschliche Seite der Geschichte begeistert habe. "Es ist lustig, herzzerreißend und letztendlich sehr inspirierend", verrät er.

Wird auch Joels dunkles Kapitel beleuchtet? Noch ist unklar, ob die Filmbiografie auch eine schwierige Phase in Joels Leben aufgreift. Seine erste Ehefrau Elizabeth Weber war zuvor mit Small verheiratet und verließ ihn für Joel. Das gemeinsame Duo Attila löste sich auf, wenig später zerbrach die Ehe. Joel stürzte in dieser Zeit in eine tiefe Depression, die zu Suizidversuchen führte. Small fand ihn nach einem dieser Versuche und brachte ihn ins Krankenhaus. Über diese Ereignisse sprach Joel selbst laut "People" in der zweiteiligen Dokumentation "And So It Goes". Ob und wie Weber in "Billy & Me" dargestellt wird, ist noch offen.