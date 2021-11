"Black Market 2"-Trailer: Letztes Projekt von Michael K. Williams

Nach dem tragischen unverhofften Tod des "Wire-"Darstellers Michael K. Williams Anfang September 2021 kann nun sein letztes Projekt dennoch umgesetzt werden.

Bei der für Vice TV produzierten Doku-Serie "Black Market" geht es auch in der zweiten Staffel um verschiedene Formen illegaler Aktivitäten, darunter verbotenes Glücksspiel in New Yorker, Waffenschmuggel in den Südstaaten oder Autodiebstahl in New Jersey.

Williams tritt dabei als Erzähler oder beinahe als Investigations-Journalist in Erscheinung, wie der Trailer zu Staffel 2 zeigt: