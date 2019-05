"Black Mirror, Staffel 5": Erster Trailer und Starttermin

Die von Fans der vielgelobten Serie bereits mit Sehnsucht erwartete fünfte Staffel von "Black Mirror" wird schon am 5. Juni bei Netflix zu sehen sein. Das hat der Streaming-Gigant unerwartet und ziemlich überraschend im ersten Trailer offenbart. Dafür wird die fünfte Staffel aber nur noch drei Episoden umfassen: Das sind halb so viele wie zuletzt in den Staffeln drei und vier.

Offizieller Trailer: Black Mirror, Staffel 5