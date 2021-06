"Black Widow": Johansson kündigt Lösung des Budapest-Rätsels an

Was ist bloß in Budapest geschehen? Jedenfalls muss es in der Marvel-Welt ein ziemliches Aufsehen verursacht haben, denn bereits 2012 wurde im ersten "Avengers"-Film darauf angespielt:

Hawkeye (Jeremy Renner) meinte, eine Situation erinnere ihn an jene Vorfälle in der ungarischen Hauptstadt, worauf Black Widow aka. Natasha Romanov erwiderte: "Deine und meine Erinnerungen an Budapest sind sehr unterschiedlich."

Weitere Budapest-Anspielung

Auch in "Captain America: The Winter Soldier" gab es eine Anspielung darauf, weil der von Robert Redford verkörperte Alexander Pierce zu Black Widow sagte: "Wenn du das tust, wird nichts aus deiner Vergangenheit verborgen bleiben: kein Budapest …"

Nun hat Scarlett Johansson anlässlich ihres Auftrittes in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" endlich eine Beantwortung dieses Budapest-Rätsels in Aussicht gestellt: