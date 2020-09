„Black Widow“ Kinostart soll verschoben werden

Nachdem letzte Woche bekanntgegeben wurde, dass der Kinostart von „Wonder Woman 1984“ vom 2. Oktober auf den 25. Dezember verschoben wird, scheint die Veröffentlichung des nächsten Superheldinnenfilms der Corona-Pandemie zum Opfer zu fallen. Laut Berichten des US-Magazins Variety wird Disney den Kinostart von „Black Widow“ wahrscheinlich verschieben. Aus Erfahrung kann man sagen, dass, wenn derartige Spekulation durch Branchenkenner an die Öffentlichkeit gelangen, auch sehr sicher etwas dran ist. Mit dieser Entscheidung will Disney vermutlich ein ähnliches Schicksal wie bei „Tenet“ und „Mulan“ verhindern, die beide bisher nur einen mäßigen Erfolg bei den Einspielergebnissen hinlegten.