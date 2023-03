Kanadas Antwort auf das Silicon Valley

Der kanadische Komiker und Regisseur Matt Johnson erzählt in seiner Independent-Produktion die oftmals turbulente Geschichte der kanadischen Softwarefirma "Research in Motion" (RIM), die in der Region Waterloo zu Kanadas Antwort auf das Silicon Valley wurde.

Als Grundlage diente ihm dabei das Sachbuch "Losing the Signal: The Unhold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry" von Jacquie McNish und Sean Silcoff aus dem Jahr 2015.

In den Hauptrollen sind Jay Baruchel und Glenn Howerton als die ehemaligen CEOs des Unternehmens Mike Lazaridis und Jim Balsillie zu sehen.