Auf der heurigen San Diego Comic-Con erhielt auch die lang erwartete Science-Fiction-Serie „Blade Runner 2099“ ihren großen Auftritt. Prime Video brachte die Stars Michelle Yeoh und Hunter Schafer , Showrunner Silka Luisa sowie die Executive Producer Andrew Kosove und Broderick Johnson nach San Diego. Zur Einstimmung hier der Teaser-Trailer :

Worum geht es in „Blade Runner 2099“?

Die Original-Serie spielt fünfzig Jahre nach den Ereignissen von „Blade Runner 2049“. Los Angeles ist wiedergeboren worden – nur eben nicht durch die Menschheit. Flüchtling Cora nimmt bei ihrem letzten Versuch, endlich zur Ruhe zu kommen, eine neue Identität an: die eines Blade Runners. Gezwungen, sich mit Replikanten Olwen zusammenzutun, der nur noch wenige Tage zu leben hat, jagt sie einen Ausreißer, der eine hochbrisante Wahrheit verbirgt, die alles zum Einsturz bringen könnte.

Der weltweite Start der achtteiligen Serie ist für den 25. November 2026 auf Prime Video angekündigt