Die Schauspieler Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) sind schon seit Wochen in eine mediale Schlammschlacht verwickelt, in der es mittlerweile auch zu Klagen vor Gericht gekommen ist. Doch die negative Presse, von der besonders Baldoni betroffen zu sein scheint, wird keine Auswirkungen auf "Nur ein kleiner Gefallen 2" haben, einen Film, in dem Lively noch in diesem Jahr zu sehen sein soll. Das zumindest sagte Regisseur Paul Feig (62) - und reagierte damit auf ein falsches Online-Gerücht .

"Nur ein kleiner Gefallen 2"-Regisseur Paul Feig: "Totaler Quatsch. Sorry"

Was war passiert? Am 10. Jänner postete ein selbst erklärter "Internet-Ermittler, der bei X als 'Eric B' bekannt ist" laut des US-Branchenmagazins "Variety": "Amazon legt 'Nur ein kleiner Gefallen 2' auf unbestimmte Zeit auf Eis. Trotz überaus positiver Testvorführungen haben Blake Livelys Weigerung, den Film zu promoten - inmitten ihres chaotischen Rechtsstreits mit Justin Baldoni - und wachsende Spannungen mit Anna Kendrick das Sequel entgleisen lassen. Anna ist wütend. Paul Feig ist enttäuscht. Hollywood steht unter Schock. Das ist nicht nur ein Film - es ist eine Implosion."

Dieser Post rief eine Reaktion von Filmemacher Feig hervor, der ja angeblich "enttäuscht" sein soll. Der "Brautalarm"-Regisseur schrieb in einem Kommentar: "Das ist totaler Quatsch. Sorry. Der Film ist fertig und kommt bald raus. Glaubt nicht alles, was ihr heutzutage in den sozialen Medien lest."

Auch das soziale Netzwerk X versah den Ursprungs-Post mittlerweile mit dem Hinweis: "Dies ist eine falsche Geschichte. Der Regisseur des Films hat persönlich bestritten, dass die Behauptungen wahr sind."