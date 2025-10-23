Am Abend des 22. Oktobers 2025 fand der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" 2025 im Rahmen der Medientage München in der BMW Welt statt. Lavinia Wilson (45) wurde als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra" ausgezeichnet. Die Darstellerin erschien in einem cremefarbenen Hosenanzug mit Oversize-Blazer und Schlaghose, der durch seinen glitzernden Stoff einen glamourösen Look zauberte.

Spitze Bemerkung über bayrischen Ministerpräsidenten

Auf der Bühne sorgte Wilson für deutliche Worte. Denn dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), der ebenfalls anwesend war, auf der weiß-blauen Trophäe verewigt ist, führte bei der Preisträgerin zu einer spitzen Bemerkung: "Auch wenn Herrn Söders politische Haltung nicht weiter entfernt sein könnte von meiner, freue ich mich wirklich wahnsinnig über den Preis." Es müsse nicht so kommen, wie sich ihre Rolle Cassandra das wünsche, "wir brauchen keine starken Männer und ihr Gegockel, um gemeinsam erfolgreich zu sein".

Bei der Gala, durch die Esther Sedlaczek (39) führte, wurden Preise in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und Social Media vergeben. Die Show wurde unter anderem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt.

14 Preisträgerinnen und Preisträger standen bereits vor der Verleihung fest. Am Mittwoch bekamen viele von ihnen noch einmal die Bühne bereitet, darunter die Münchner "Tatort"-Legenden Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67), die von Markus Söder noch einmal persönlich mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten gewürdigt wurden.