Worum geht's in "Blood & Gold"?

Frühling 1945. Blood & Gold spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs und erzählt die Geschichte des deutschen Deserteurs Heinrich (Robert Maaser), der jungen und mutigen Bäuerin Elsa (Marie Hacke) - und einer ganzen Reihe von Nazis. Auf dem Heimweg von der Front zu seiner Tochter gerät Heinrich in die Fänge eines marodierenden SS-Trupps. Deren Anführer (Alexander Scheer) lässt ihn in einem Baum hängen. Doch in letzter Minute wird er von Elsa gerettet, die ihn auf ihrem Bauernhof versteckt.

Währenddessen sucht die SS nach einem jüdischen Schatz, der in einem nahe gelegenen Dorf versteckt ist, und stößt dabei auf den erbitterten Widerstand der aufgebrachten DorfbewohnerInnen, die den Schatz für sich selbst behalten wollen. Schon bald werden Heinrich und Elsa unfreiwillig in diese actionreiche Jagd nach dem Gold hineingezogen, die in einem blutigen Showdown in der Dorfkirche gipfelt.