Stream statt Kino

Mit der Entscheidung, "Blue Beetle" nur als Stream verfügbar zu machen, setzt Warner Bros. jene Strategie fort, die sie Ende 2020 angekündigt hatten. Im Jahr 2021 wird das Filmstudio all seine Filme parallel zu den Kinostarts auch auf HBO Max veröffentlichen. Auch wenn sie dafür viel Kritik einstecken mussten, bestärkte der Streaming-Erfolg von "Wonder Woman 1984" sie in ihrem Vorhaben.

Mit "Godzilla vs. Kong" und "Tom & Jerry" spielte Warner Bros. hunderte Millionen Dollar ein, während "The Conjuring" und "Mortal Kombat" nicht an den Kinokassen überzeugen konnten, wobei letzterer auf HBO Max das erwartete Einspielergebnis übertraf.